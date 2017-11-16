Министр спорта: от решения WADA не зависит участие России в Олимпийских играх

Министр спорта Павел Колобков не считает, что решение совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) влияет на участие или неучастие сборной России в зимней Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Об этом Колобков заявил РБК.

«Совет учредителей, так же как и мы считает, что чистые атлеты должны принимать участие в Олимпиаде», — сказал министр.

Колобков заверил, что продолжит борьбу за российских спортсменов. «Это я гарантирую и как министр спорта, и как спортсмен, как олимпийский чемпион», — сказал он.

Ранее Колобков заявил, что решение совета учредителей WADA было принято заранее, главным судьей был Джонатан Тейлор, а не руководство организации. По его словам, решения должны принимать другие люди.

Напомним, совет WADA отказался признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу и восстановить его в правах.

Причиной отказа стало неисполнение российской стороной двух критериев восстановления: признание результатов доклада Макларена и предоставление доступа к пробам мочи, хранящимся в московской лаборатории.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что комитет по соответствию искусственно придумывает причины не восстанавливать РУСАДА. По его словам, упреки в адрес российской организации — это анекдот.

Расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в декабре 2016 года.

В результате Паралимпийская сборная России была отстранена от участия в Играх в 2016 году. Олимпиаду в этом году из-за обвинений в допинге пропустили сборные России по легкой и тяжелой атлетике.