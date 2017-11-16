В редакцию «Новой газеты» пришли полицейские с внезапной проверкой

В редакцию «Новой газеты» пришли полицейские из миграционного отдела МВД Москвы. Их интересуют вопросы трудоустройства в издании иностранных граждан, формат: внеплановая проверка организации.

О визите полицейских в «Новую газету» первым сообщил телеканал «Рен».

Интересно, что новость об этом опередила саму проверку: полицейские на тот момент еще даже не попали в здание. Также мы можем вполне опровергнуть и сведения телеканала о том, что к редакции «подъехали два автобуса, около двух десятков полицейских зашли...»

Полицейских — в разы меньше, вместо автобусов — «газель».

Интерес сотрудников правоохранительных органов мог возникнуть из-за журналиста Али Феруза, который публиковался в «Новой газете» и в настоящее время находится в специзоляторе для иностранных граждан в Сахарово. Редакция уже не раз сообщала, что Феруз не был оформлен в «Новой газете», так как не имел необходимых документов, но нарушения закона в этом нет.

Напомним, что Али Феруз обвиняется в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране (по части 3.1 статьи 18.8 КоАП). В конце августа Басманный суд приостановил решение о выдворении Феруза из России в Узбекистан после запрета Европейского суда по правам человек на перемещение журналиста до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ.

Сейчас Феруз в центре временного содержания иностранцев до окончательного решения ЕСПЧ.