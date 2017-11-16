Верховный суд смягчил приговор последней фигурантке дел о госизменах по СМС 

Верховный суд России смягчил приговор в отношении Инги Тутисани, признанной Краснодарским краевым судом виновной по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Об этом корреспонденту «Новой» сообщил адвокат Тутисани Иван Павлов.

«Приговор смягчен до четырех месяцев и одного дня лишения свободы. Таким образом, через девять дней она (Тутисани) выйдет на свободу», — рассказал Павлов.

По словам адвоката, сегодня защите удалось решить «гуманитарную задачу» — добиться освобождения фигурантки дела о «госизмене». Приговор Верховного суда оказался в три раза мягче низшего предела, предусмотренного Уголовным кодексом — это может стать прецедентом по подобным делам. «Сегодняшнее постановление может остановить такие совершенно абсурдные обвинения, которых с 2014 года становится все больше и больше», — подчеркнул Павлов.

Инга Тутисани оставалась последней фигуранткой дел о так называемых «госизменницах за смс».

По версии следствия, Тутисани 11 августа и 23 сентября 2009 года «осуществила сбор сведений» о фактах несения кораблями Черноморского флота Российской Федерации боевого дежурства в территориальных водах Абхазии. Впоследствии она с помощью смс-сообщений рассказала об увиденных кораблях знакомому в Грузию, который служил на границе. В СМС она сообщила об увиденных ею из окна автобуса, проезжавшего по побережью Абхазии, военных кораблях.

3 июля 2014 года был вынесен приговор, которым Инга Тутисани была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, и приговорена к 6 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. 5 октября 2017 года стало известно, что Верховный суд Российской Федерации рассмотрел кассационную жалобу защиты и принял решение передать дело Инги Тутисани на пересмотр судебной коллегией ВС РФ.

Правозащитники узнали о женщине от ее сокамерницы Екатерины Харебавы, которая в этом году вышла на свободу после шести лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. По ее словам, Тутисани осудили в июне 2014 года, она отбывала наказание в женской колонии в Вологде. Фамилия Тутисани числилась в базе данных Краснодарского краевого суда, но ни пол, ни имя, ни обстоятельства дела не были известны.

Всего в 2013 году Краснодарский краевой суд признал виновными в госизмене и приговорил к длительным срокам заключения шестерых жительниц региона.

Помимо Инги Тутисани, известны имена еще нескольких женщин, осужденных за «смс» — это Анник Кесян, Оксана Севастиди и Марина Джанджгава.

Кесян была этапирована из колонии в Мордовии в конце марта. Также в марте президент России помиловал Севастиди, она вышла на свободу. Она заявила, что будет добиваться пересмотра приговора, несмотря на помилование.

По данным «Команды 29» с 2010 года по статьям о шпионаже и государственной измене в России были осуждены 87 человек, личности половины осужденных не известны.