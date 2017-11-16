Главу подразделения «Метростроя» в Петербурге задержали за неуплату 719 млн рублей налогов

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора компании по делу о неуплате налогов на сумму свыше 719 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

В свою очередь, Следственный комитет сообщил, что речь идет об Андрее Морозове, гендиректоре ЗАО «СМУ-11 Метрострой», которого подозревают в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму.

По информации следствия, Морозов не перечислял деньги в бюджет с апреля 2011 года по март 2014 года, хотя что обязан был делать по закону. Суд отправил его под домашний арест.

По информации СМИ, «СМУ-11 Метрострой» ремонтировало вестибюли станций метро «Василеостровская», «Пушкинская», «Выборгская» и «Елизаровская» в Санкт-Петербурге. В 2016 году выручка СМУ-11 составила 970 млн рублей, однако предприятие показало убыток в 16 млн, пишет «Фонтанка».