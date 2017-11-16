Власти Украины: Виктора Агеева не будут обменивать на других пленных

Россиянин Виктор Агеев не войдет в число лиц, подлежащих обмену между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками ((ДНР и ЛНР). Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает РИА Новости.

Накануне глава общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лично вмешаться в проблему обмена пленными.

После этого глава российского государства впервые провел телефонные переговоры с руководителями ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Он сообщил, что поддерживает инициативу Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами. В свою очередь главы самопровозглашенных республик «обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны».

17 октября Служба безопасности Украины направила в суд материалы дела россиянина Виктора Агеева и еще двух бойцов ЛНР.

Напомним, следственные органы Украины обвиняют россиянина Виктора Агеева в создании террористической организации (ч. 1, ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины) и незаконном обращении с оружием (ч. 1, ст. 263). По обеим статьям россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Агеев утверждает, что не занимался террористической деятельностью, а на территорию ЛНР попал в качестве российского контрактника. Однако в Минобороны России заявили, что Агеев никогда не служил по контракту.

Агеева задержали под Луганском в июне 2017 года во время боя украинских военных с сепаратистами.

Мать россиянина Светлана Агеева обращалась к российским консулам в Киеве, а также к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой помочь вернуть сына домой.