Госдума одобрила пожизненное наказание за вербовку террористов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за финансирование и вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. руб. либо в виде пожизненного заключения. Сейчас по статье 205.1 УК РФ (в эту статью вносятся изменения) максимальное наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Автор законопроекта — первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. По его мнению, «терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба».

В пояснительной записке к документу он отмечает, что «ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более одной тысячи человек». При этом террористы могут завербовать любого человека, вне зависимости от его возраста, пола и социального статуса.

Шхагошев также замечает, что «один террорист может совершить один теракт, а вербовщик готовит десятки таких террористов». По его словам, действующее сейчас наказание за это преступление является несопоставимым.

Летом Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который предусматривает лишение российского гражданства за террористические и экстремистские преступления.