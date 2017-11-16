Кудрин заявил о нехватке в Пенсионном фонде денег на выплату пенсий

Бывший министр финансов и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил о нехватке в российском Пенсионном фонде денег на выплату пенсий. Об этом он сказал газете «Аргументы и факты» в ответ на вопрос, остались ли в России ресурсы для выплаты «скромной пенсии» старикам.

«За последние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год — почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей», — подсчитал Кудрин.

Глава ЦРС считает, что для удержания уровня пенсий необходимо повысить пенсионный возраст, в противном случае размер выплат придется сократить с 34 до 25-27% от заработной платы.

Кудрин отметил, что в 2016 году «государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров». Единовременная выплата пяти тысяч рублей «не компенсировала то, что люди недополучили», считает глава ЦСР.

В свою очередь в Пенсионном фонде России заявили, что «у нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР. Бюджет ПФР — это гарантия наших социальных выплат».

Напомним, Алексей Кудрин неоднократно заявлял о необходимости повышения пенсионного возраста в России. Соответствующий пункт есть и в его стратегии развития России до 2024 года, которую он подготовил для президента Владимира Путина.

В начале сентября газета «Ведомости» сообщила, что Минэкономразвития спрогнозировало сокращение пенсий в реальном выражении в течение ближайших трех лет. Это падение, по данным министерства, связано с отказом правительства в 2016 году проиндексировать пенсии работающих россиян (по данным Росстата, в стране работают около 10 миллионов пенсионеров).

18 сентября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в 2018 году пенсии работающих пенсионеров тоже не будут индексироваться.