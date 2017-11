Маша Гессен получила Национальную книжную премию США за книгу про тоталитарную Россию

Журналистка Маша Гессен получила одну из самых престижных литературных наград в США — она стала лауреатом Национальной книжной премии, которую вручают с 1936 года. Об этом сообщается на сайте премии.

Гессен победила в категории «Нон-фикшн» с книгой «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию». В ней рассказывается о перестройке, распаде СССР, расстреле Белого дома в 1993-м, двух чеченских войнах, приходе к власти Владимира Путина и убийстве Бориса Немцова. Автор приходит к выводу, что Россия постепенно становится тоталитарным государством.

Вместе с Гессен номинантами были историк Эрика Данбар, лауреат Пулитцеровской премии Фрэнсис Фицджеральд, журналист Дэвид Грэнн и историк Нэнси Маклин.

Актриса Мерил Стрип во время церемонии International Press Freedom Award (журналистская премия, которая вручается за «мужество при защите свободы слова», — ред.) со сцены заявила, что восхищается работой Маши Гессен, а также журналисток Татьяны Фельгенгауэр, Юлии Иоффе, Норы Эфрон и Меган Туи.

Журналистка Маша Гессен публикуется в ряде американских СМИ, в частности, в The New York Times и The New Yorker. Ранее она была директором русской службы «Радио Свобода» и заместителем главного редактора «Сноба». В 2012 году у нее вышла книга «Человек без лица: невероятное восхождение Владимира Путина».