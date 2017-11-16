Полицейские выступили в суде над фигурантом «дела 26 марта» Борисовым

В Тверском районном суде на процессе по делу Дмитрия Борисова, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти на митинге 26 марта в Москве, выступили полицейские, работавшие в тот день на акции протеста. Заседание задержали на два часа.

Первым выступил полицейский Александр Комолов. По его словам, он не помнит точное время задержания Дмитрия Борисова, но помнит, что сразу после этого потерпевший полицейский Ерохин сказал ему, что Борисов ударил его ногой по голове.

«Люди выкрикивали лозунги, мы начали работать по этим лицам. В составе нашей группы задерживали гражданина. Он выкрикивал что-то. Борисов препятствовал задержанию, схватил его за спину, пытался выхватить», — описывал события Комолов.

После этого задержали самого Борисова. Сам удар свидетель не видел, а только видел «взмахи ногой в сторону головы Ерохина». После этого он нанес расслабляющий удар Борисову в мышцы ноги. После того, как Борисова доставили к автозаку, он перестал оказывать сопротивление.

Следующим выступил командир подразделения второго оперполка Денис Боев. Он также был в группе задержания, которая доставила Дмитрия Борисова в автозак.

«К 10 приехали к Белорусскому вокзалу. Около часа была команда сняться с патрулирования и приехать на Тверскую. Поток граждан направлялся к Красной площади. Нас выстроили в цепочку, чтобы люди не попали на проезжую часть. Были возмущения в сторону правительства, многие шли и высказывали свое мнение», — ответил Боев на вопрос прокурора о том, почему он находился 26 марта на Пушкинской площади.

Боев рассказал, что самого удара он не видел, но помнит, что Борисов размахивал ногами. Ерохин рассказал Боеву об ударе уже спустя несколько дней.

«Вы посчитали эпизод удара незначительным, что не доложили начальству?» — спросил адвокат Илья Новиков.

«Я не видел, как он применял физическую силу против Ерохина», — ответил Боев.

Новиков спросил, помнит ли он, был застегнут ли у него ремешок на шлем, было ли опущено забрало.

«По технике безопастности ремешок на шлеме не застегивается. Хорошо, у вас новенький шлем. Обычно старые, там забрало затемняется», — сказал Боев, глядя на шлем, который лежал на столе у адвоката Новикова.

Еще один свидетель обвинения Владимир Теленков также рассказал, что не видел удара Борисова, а узнал об этом от Ерохина.

«Задерживали одного гражданина, Борисов препятствовал задержанию. Мы расцепили их, и задержали Борисова. Решение это мы приняли совместно с Комоловым. Видел, что левая нога была у него не зафиксирована, пару взмахов видел и все», — ответил Теленков на вопросы прокурора.

Напомним, суд арестовал Дмитрия Борисова 9 июня, спустя два месяца после акции протеста. По версии следствия, Борисов после задержания на несанкционированном митинге отказался самостоятельно проследовать в автозак, пятеро полицейских взяли его за ноги и руки и отнесли в машину. Якобы Борисов высвободил левую ногу и дважды ударил полицейского Илью Ерохина по шлему.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Дмитрия Борисова политзаключенным и потребовал немедленно освободить мужчину, а также привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод участников протестной акции 26 марта.