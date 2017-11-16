Парламент Литвы принял аналог «акта Магнитского»

Парламент Литвы единогласно проголосовал за принятие аналога «акта Магнитского». Теперь въезд в республику запрещен иностранцам, которые связаны с коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Об этом сообщает ТАСС.

Литва стала четвертым государством после США, Канады и Эстонии, принявшим соответствующий закон. В Канаде закон вступил в силу 19 октября, а 3 ноября власти страны ввели санкции против 30 россиян, в том числе против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В тот же день МИД России заявил о зеркальном ответе. В ведомстве сообщили, что в соответствующем списке «десятки фамилий». Президент России Владимир Путин, комментируя решение канадских властей, заявил, что западные страны используют «дело Магнитского» для раздувания истерии вокруг России.

Изначально «акт Магнитского» был принят властями США в декабре 2012 года. Закон вводит персональные санкции (в частности, запрещает въезд в страну и блокирует финансовые активы в американских банках) в отношении лиц, причастных, по мнению властей США, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.