Руководителя Союза журналистов Казахстана досрочно выпустили из тюрьмы

В Казахстане освобожден из тюрьмы руководитель Союза журналистов Сейтказы Матаев, которого в 2016 году осудили по обвинению в хищениях при процедуре госзаказов в СМИ на шесть лет тюрьмы. Решение об условно-досрочном освобождении вступит в силу через 15 дней, если прокурор не подаст апелляционную жалобу (прокуратура уже заявила о том, что подаст протест). Сам 63-летний Матаев в суде, по сообщениям СМИ, не присутствовал: его опрашивали дистанционно, и после оглашения решения он никаких комментариев не давал.

Матаева задержали в феврале 2016 года по подозрению в хищении государственных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 500 миллионов тенге (около 100 млн рублей). По этим преступлениям в уголовном законодательстве Казахстана предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Вместе с Матаевым задержали одного из его сыновей, который работал директором агентства КазТАГ. В октябре суд приговорил Матаева к 6 годам тюрьмы, его сын Асет получил 5 лет (о его освобождении ничего не известно).

В ходе судебных заседаний стороной защиты было заявлено, что к преследованию Матаева имеет отношение тогдашний руководитель администрации президента Нурлан Нигматуллин. Сам чиновник (позже он стал спикером парламента) обвинения в свой адрес отверг.

Примечательно, что одновременно с новостью о решении суда по Матаеву стало известно о том, что Нигматуллин находится в больнице, где проходит курс восстановления после операции на сердце, которая раньше не афишировалась.