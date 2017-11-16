Обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму приговорили к пяти годам колонии

Севастопольский городской суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима Дмитрия Штыбликова, обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму. Об этом сообщает агентство «Крым.Информ».

Штыбликова осудили по четырем статьям УК РФ, суммировав наказание и вынеся приговор с учетом досудебного соглашения. Он проведет в колонии строгого режима четыре года — один год он уже находился под стражей в СИЗО. Также суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей.

По версии следствия, Дмитрий Штыбликов, а также Владимир Дудка и Алексей Бессарабов планировали совершить диверсии на территории полуострова в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Их задержали сотрудники ФСБ в ноябре 2016 года.

В июле стало известно, что Штыбликов и еще один фигурант дела Андрей Захтей заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Как сообщали СМИ, обвиняемые признали свою вину и дали показания, подтвердившие версию следствия о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове.

В свою очередь, в Киеве отрицают сотрудничество задержанных с ГУР Минобороны и подготовку ими диверсий.