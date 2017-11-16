В Нижнекамске арестовали полицейского по подозрению в избиении фигурантов «дела Пиркина»

Нижнекамский городской суд арестовал до 24 декабря начальника отдела по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска УМВД по Нижнекамскому району Рината Ахметшина, уличенного в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

По версии следствия, 25-26 октября этого года Ринат Ахметшин избил владельца стереосистемы Николая Удирякова и его друга Владимира Тимофеева в здании районного УМВД. Офицер полиции требовал от мужчин взять на себя вину в суициде 22-летнего Ильназа Пиркина, а в случае отказа предлагал им покончить с собой «как Пиркин». Напомним, региональный Следственный комитет (СК) признал избитых Николая Удирякова и Владимира Тимофеева потерпевшими.

Ринат Ахметшин — уже четвертый полицейский, арестованный по «делу Пиркина». 2 ноября Нижнекамский городской суд арестовал на два месяца трех сотрудников отдела по имущественным преступлениям городского УВД — это Гадель Рахимов, Наиль Миндубаев и Игорь Филинов. Их также подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия. По версии следствия, они избили Пиркина, после чего он покончил с собой.

14 ноября пресс-служба МВД по Татарстану сообщила, что комиссия завершила служебную проверку в отношении полицейских Нижнекамского района. В результате четверых человек уволили, более 15-ти привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, уволен начальник УМВД по Нижнекамскому району, а заместитель начальника следственного управления УМВД России по Нижнекамскому району переведен на нижестоящую должность.

22-летний Ильназ Пиркин покончил с собой 19 октября. Перед трагедией он записал видеообращение, в котором рассказал, что накануне подвергся двухдневным пыткам в здании УМВД по Нижнекамску. По словам мужчины, его избивали трое полицейских, требуя признаться в краже магнитолы из машины Николая Удирякова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках Пиркина и еще одно — о пытках Удриякина и Тимофеева (они объединены в одно производство), а УМВД — о краже стереосистемы.

Кроме этого, СК по требованию прокуратуры возбудил три уголовных дела в отношении нижнекамских полицейских. Два дела — по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия») и одно — по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

СК также начал проверку обстоятельств суицидов еще семи человек, которые контактировали с нижнекамскими полицейскими за последние годы.