Сечин заявил о своей готовности явиться в суд по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что готов явиться в суд для дачи показаний по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в случае согласования графика. Об этом сообщает RNS.

«Я буду стремиться в полном объеме выполнять требования российского законодательства, но на этом этапе моя главная задача выполнить свои функциональные задачи в качестве президента “Роснефти”. Как только мы сможем согласовать все необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия», — сказал он.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной высказал надежду, что «к взаимному удовлетворению сторон, график согласуется и все состоится», то есть Сечин все же явится в суд. «Не думаю, что кто-то из участников процесса имеет намерение оскорблять суд», — отметил он.

Игорь Сечин дважды не являлся в суд, несмотря на повестки. Суд отправил ему третью повестку.

Одна из повесток приходила Сечину 10 ноября (его вызывали на заседание 13 ноября) — это подтвердили РБК в «Почте России». При этом пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев утверждал, что Сечин не получал эту повестку. «Ведомости» сообщали, что 13 ноября глава нефтяной компании принимал участие в русско-турецких переговорах в Сочи. Эту информацию изданию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В августе Леонтьев сообщил РБК, что глава «Роснефти» готов дать показания по делу Улюкаева в качестве свидетеля. Однако пресс-секретарь уточнил, что суду придется принять во внимание «плотный график» Сечина.

Напомним, Сечин обратился в ФСБ, а затем лично передал деньги Улюкаеву, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий. После этого Улюкаева арестовали по обвинению в вымогательстве и получении взятки в размере двух миллионов долларов за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть». Своей вины Улюкаев не признает.