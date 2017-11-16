«Лаборатория Касперского» обнаружила около 120 вирусов на компьютере сотрудника АНБ

После обвинения в шпионаже «Лаборатория Касперского» обнаружила около 120 вредоносных программ на компьютере сотрудника АНБ, с которого компания получила доступ к четырем секретным материалам. Об этом говорится на сайте «Лаборатории Касперского».

«Анализ телеметрии показал, что удаленный доступ к устройству, о котором идет речь, могло иметь неизвестное количество третьих лиц», — заявили в компании.

Согласно внутреннему расследованию «Лаборатории Касперского», с сентября по ноябрь 2014 года (период, в который произошел инцидент) домашний компьютер сотрудника АНБ был заражен также бэкдором Mokes, который перехватывает аудио и видео, следит за нажатием клавиш и делает скриншоты каждые 30 секунд.

По информации компании, Mokes может быть связан с китайской организацией Zhou Lou. Антивирусная лаборатория также напомнила об обнаружении вируса хакерской группировки Equation.

«Учитывая ограниченное количество доступной телеметрии (решение «Лаборатории Касперского» периодически отключалось пользователем), нельзя однозначно сказать, запускались ли обнаруженные вредоносы в период, относящийся к инциденту», — пояснили в компании.

В «Лаборатории Касперского» напоминают, что засекреченные файлы были получены вместе с исходным кодом ПО группировки Equation, которая может быть связана со спецслужбами США.

В организации не могут оценить, были ли соблюдены «формальные процедуры обращения с секретными данными, соответствующие американскому законодательству», потому что сотрудники не проходили спецподготовку для этого и не должны были.

Однако в лаборатории настывают, документы были уничтожены, третьим лицам не передавались и о содержании секретных файлов им не известно.

Напомним, впервые об инциденте с антивирусом «Лаборатории Каспесркого» и компьютера сотрудника АНБ сообщила газета The New York Times. Вскрывшийся факт стал поводом для запрета использования продуктов российской компании в США.

Кроме того, власти США заподозрили компанию Касперского и в организации кибершпионажа во время прошлогодних выборов президента.

В «Лаборатории Касперского» обвинения американцев отвергают, там считают, что компания стала жертвой чужой геополитической борьбы.