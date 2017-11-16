Глава МВД Польши предложил снести сталинскую высотку в Варшаве

Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак предложил снести сталинскую высотку в центре Варшавы, в которой располагается Дворец культуры и науки. Об этом Блащак заявил в эфире Польского радио, передает газета Rzeczpospolita.

По мнению министра, здание «является символом советского господства в Польше».

«После обретения [Польшей] независимости, 99 лет назад, на нынешней площади Пилсудского стояла церковь, которая была разобрана, потому что тогда представляла собой символ господства России в Варшаве», — отметил Блащак.

В свою очередь, замглавы министерства обороны Польши Бартош Ковнацкий в эфире радиостанции Zet заявил, что армия страны могла бы справиться с разрушением высотки. По его мнению, снос сталинской высотки в Варшаве стал бы «прекрасным подарком на 100-летие независимости».

Напомним, Дворец культуры и науки был открыт в 1955 году. В здании были расположены центр польско-советской дружбы, Институт общественных наук, редакции издательств классиков марксизма-ленинизма, а также самая высотная в стране смотровая площадка на 30-м этаже.

В 2007 году здание было внесено в реестр памятников. Сегодня в нем располагаются офисы, турфирмы, несколько театров, магазины, рестораны, представительства научных институтов, а также вузы.

В конце октября в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, предусматривающий снос памятников и мемориалов, символизирующих коммунизм. Теперь органы местного самоуправления в стране могут сами принимать решения о демонтаже того или иного мемориала, который, по их мнению, подпадает под действие этого закона.