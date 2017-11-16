В Нальчике отправили под домашний арест активиста без кистей рук за нападение на полицейского

Суд в Нальчике отправил под домашний арест активиста без кистей рук Аслана Иритова, которого подозревают в нападении на полицейского. Об этом сообщает издание «Кавказский узел».

Суд также арестовал брата активиста — Беслана Иритова. Мужчины останутся под домашним арестом до 31 декабря.

«Иритов подозревается в том, что у себя в домовладении 31 октября в 7:00 применил насилие в отношении сотрудников полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей», — говорится в постановлении суда.

Суд проходил в закрытом режиме. Из постановления суда, приведенного «Кавказским узлом», не понятно, о каком из братьев Иритовых идет речь.

Следствие настаивает, что одному сотруднику полиции ударили головой в лицо и рассекли губу, а другого пытались задушить.

Аслан Иритов является руководителем инициативной группы жителей Вольного аула. После проведения собрания совета старейшин в ауле он планировал обсудить проблемы с землей, которая отошла в ведение мэрии. Однако его задержали.

После этого жители Вольного аула устроили стихийный сход у здания администрации города, где потребовали отпустить Иритова. В правоохранительных органах расценили сход как несогласованный митинг. Полиция задержала 12 человек, а суд Нальчика оштрафовал Иритова на 15 тыс. руб.

Дочь активиста рассказывала, что ОМОН ворвался в дом, после чего ей и ее матери сломали два пальца, а брату отца — ребро. По ее словам, дело возбудили после того, как семья подала заявление в полицию о другом избиении, а позже отказалась забирать его.