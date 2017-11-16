Кадыров предложил расстреливать вербовщиков террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ужесточить наказание для вербовщиков террористов. По мнению главы региона, их необходимо «приговаривать к расстрелам». Об этом Кадыров написал в инстаграме.

«Я не только поддерживаю усиления наказания, но и являюсь сторонником самых жёстких мер в отношение вербовщика. Вот его-то как раз можно было и приговорить к расстрелу, ибо он в отличие от смертника, хочет жить, а не идет сам на смерть!», — пояснил Кадыров.

Ранее в четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за финансирование и вербовку в террористические организации. Согласно законопроекту, теперь по этой статье может грозить пожизненное заключение.

Сейчас по статье 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) максимальное наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Автор законопроекта — первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев считает, что «один террорист может совершить один теракт, а вербовщик готовит десятки таких террористов». По его мнению, действующее сейчас наказание за это преступление является несопоставимым.

В июле Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который предусматривает лишение российского гражданства за террористические и экстремистские преступления.