Суд оштрафовал на 400 тысяч рублей жителя Калуги за картинку во «ВКонтакте»

Калужский областной суд приговорил местного жителя Ивана Любшина, признав его виновным в экстремизме и реабилитации нацизма (часть 1 статьи 282 и часть 2 статьи 354.1 УК России). При этом суд оправдал его по эпизоду с якобы распространением порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК России). Об этом сообщает адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Ильнур Шарапов.

Поводом для уголовного преследования стали картинки и видео в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Шарапова, «Агора» узнала об этом деле от журналистов и подключилась к нему только на стадии последнего слова. Адвокат назвал приговор незаконным и необоснованным, отметив, что планирует его обжаловать.

«Иван Любшин не признал вину и попросил полностью его оправдать. В эпизоде с "экстремизмом" даже приглашенные по инициативе следствия эксперты отметили, что во вмененных Любшину видео и фото "не содержатся лингвистические признаки обоснования, оправдания и утверждение необходимости геноцида, массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии"», — рассказал Ильнур Шарапов.

По словам Шарапова, в эпизоде с «реабилитацией нацизма» следователь представил недопустимые доказательства. Он поставил перед экспертом фактически правовой вопрос, копирующий фабулу обвинения.

«Эксперты не в праве отвечать на подобные вопросы, и на этот счет есть устоявшиеся позиция экспертного сообщества и практика. Что касается якобы распространения порнографии, то следствие вменило ему принадлежность чужой страницы, видимо, для весомости. Доказать, что эта другая страница ВКонтакте принадлежит именно Любшину следствие не смогло, и суд оправдал его по этому эпизоду», — отметил адвокат.

В прениях государственный обвинитель попросил суд приговорить Ивана Любшина к четырем годам реального лишения свободы и штрафу в размере 450 тысяч рублей.