В ОКР разрешили выступить трем российским биатлонистам за сборную Южной Кореи

Олимпийский комитет России (ОКР) выдал разрешение трем российским биатлонистам выступить на предстоящей Олимпиаде за сборную Южной Кореи. Об этом издании «Р-Спорт» рассказал заместитель гендиректора по спорту ОКР Игорь Казиков.

Казиков уточнил, что речь идет о Тимофее Лапшине, Анне Фролиной и Екатерине Аввакумовой.

Лапшин получил корейское гражданство в марте этого года, в списке его достижений значатся награды этапы Кубка мира. Гражданство Южной Кореи также получила Фролина, известная под девичьей фамилий Булыгина (в 2009 году выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира), а Аввакумова уже выступала за корейскую команду.

В преддверии Олимпиады выступить за сборную Южной Кореи пожелали более десяти спортсменов из России, США, Канады и Германии.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На соревнованиях будут разыграны 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта. На Паралимпийских играх, которые состоятся с 9 по 18 марта, будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.