В статью УК о контрабанде оружия и взрывчатых веществ предложили добавить наказание за «санкционку»

Минфин подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз в страну санкционной продукции. Изменения предлагается внести в статью 226.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за контрабанду ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия и стратегически важных товаров. Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

За нарушение запрета на ввоз отдельных категорий товаров в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Если преступление совершено должностным лицом, то его предполагают наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до 1 млн руб. Если речь идет об организованной группе, то срок лишения свободы увеличивается до 12 лет.

Накануне Россия расширила продуктовое эмбарго — был запрещен ввоз живых свиней и субпродуктов крупного рогатого скота из Евросоюза, США, Канады и других стран. Запрет будет действовать до конца декабря 2018 года.

Россия ввела продуктовое эмбарго в 2014 году в ответ на санкции других стран из-за присоединения Крыма. Эмбарго вводились в три этапа. Сначала в отношении продукции из стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. Затем был запрещен к ввозу ряд продуктов из Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории. В 2016 году в российский санкционный список добавили товары из Украины.