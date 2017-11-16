15 человек погибли из-за столкновения лесовоза и автобуса в Йошкар-Оле

обновлено По данным МВД Марий Эл, в результате аварии погибли 15 человек. Четыре человека, в числе которых трое детей, госпитализированы.

Ранее сообщалось, что 14 человек погибли при столкновении маршрутного микроавтобуса и лесовоза с прицепом в Йошкар-Оле.

«Признаки жизни не подают 14 пострадавших в результате аварии, еще четверо в тяжелом состоянии госпитализированы», – уточнил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах, в аварии погибли 12 человек, еще шестеро пострадали.

Как отмечает МВД, столкновение пассажирского микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17:30 мск примерно на 64 км автодороги «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск».

По данным полиции, причиной столкновения могли стать плохие погодные условия. В республике весь день идет сильный снег.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).