15 человек погибли из-за столкновения лесовоза и автобуса в Йошкар-Оле
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По данным МВД Марий Эл, в результате аварии погибли 15 человек. Четыре человека, в числе которых трое детей, госпитализированы.
Ранее сообщалось, что 14 человек погибли при столкновении маршрутного микроавтобуса и лесовоза с прицепом в Йошкар-Оле.
«Признаки жизни не подают 14 пострадавших в результате аварии, еще четверо в тяжелом состоянии госпитализированы», – уточнил источник в оперативном штабе на месте ЧС.
По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах, в аварии погибли 12 человек, еще шестеро пострадали.
Как отмечает МВД, столкновение пассажирского микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17:30 мск примерно на 64 км автодороги «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск».
По данным полиции, причиной столкновения могли стать плохие погодные условия. В республике весь день идет сильный снег.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).