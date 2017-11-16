РБК: в «Роснефти» приостановили работу отделения по приему писем

«Роснефть» 10 ноября приостановила работу отделения приема корреспонденции («экспедиции») в главном здании на Софийской набережной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к компании, и знакомого работающего в этом офисе менеджера.

Ранее Замоскворецкий суд сообщал, что не смог доставить письмом повестку главе компании Игорю Сечину на процесс по делу экс-министра Алексея Улюкаева, а «Почта России» подтверждала, что отправила повестку Сечину и она пришла адресату еще 10 ноября.

РБК сообщает, что «экспедиция» — это «окошко в одном из подъездов здания». В пятницу сотрудники службы «сняли все таблички и ушли». Спустя неделю «экспедиция» так и не заработала — в этом лично убедился журналист издания, прибывший на место.

Сразу два охранника подтвердили РБК, что «КПП закрыт». Один из них сообщил, что это связано с «техническими причинами». Когда отделение приема писем возобновит работу, он не смог сказать. «Нам информации никакой не дают», — пояснил он. По словам собеседника и еще одного охранника, единственная возможность передать корреспонденцию — позвонить адресату, чтобы он спустился за ней сам.

Однако в «Роснефти» РБК заявили, что сейчас «экспедиция» работает в обычном режиме. «Нет никакой связи между технической передачей судебных повесток и участием главного исполнительного директора «Роснефти» в процессе [над Улюкаевым]», — сообщили в пресс-службе.

Суд неоднократно вызывал Сечина на процесс по делу экс-министра — его ждали 13 и 15 ноября. Первая повестка была отправлена еще 8 ноября факсом, по почте и нарочным способом, однако сотрудники «Роснефти» отказались ее принять. Сообщалось, что Сечин не явился, так как был в командировке в Сочи. Тогда суд отправил еще одну повестку — электронной почтой и факсом, однако Сечин снова не пришел в суд. Пресс-секретаря «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил, что в это время глава компании снова был в «плановой служебной командировке». 15 ноября суд направил новую повестку Сечину — «Почтой России», электронной почтой и факсом. Передать повестку через сотрудников «Роснефти» представитель суда в этот раз уже не пытался.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отметил, что суд должен был отправить повестку по месту жительства свидетеля, в том числе по почте (адрес известен суду, так как на предварительном следствии свидетель указывает паспортные данные). «Странно, что повестку вообще отправили по рабочему адресу, может быть, для того, чтобы ускорить процесс уведомления», — предположил юрист. По его словам, даже если бы «экспедиция» «Роснефти» приняла документ, это означало бы, что суд уведомил организацию, а не Сечина.

15 ноября официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной высказал надежду, что «к взаимному удовлетворению сторон, график согласуется и все состоится», то есть Сечин все же явится в суд. «Не думаю, что кто-то из участников процесса имеет намерение оскорблять суд», — отметил он.

На следующий день Сечин заявил, что готов явиться в суд, но прежде ему нужно «согласовать графики». «В отношении моего участия в суде я буду стремиться выполнять все требования российского законодательства, но на этом этапе моя главная задача — выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании “Роснефть”. Как только мы сможем согласовать графики, я, безусловно, выполню необходимые условия», — сказал он.