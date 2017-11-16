В Казани прокуратура решила проверить терминалы по продаже криптовалюты

Прокуратура Казани начала проверку по факту установки в торговых точках города двух терминалов по продаже криптовалюты. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Татарстана.

Как уточняется в сообщении, владельцем оборудования оказался 34-летний местный предприниматель.

«Терминалы же были установлены фирмой, зарегистрированной в Уфе, оборудование было передано предприятию по договору аренды. Между тем в кассовых чеках, выдаваемых биткоин-автоматами, была указана другая фирма, которая на налоговом учете не значится», — добавили в прокуратуре.

В ходе проверки прокуратура вынесла официальное предостережение бизнесмену «о недопустимости нарушения законодательства».

Ведомство также направило информацию в управление Федеральной налоговой службы по Татарстану и в прокуратуру Уфы.

Прокуратура напоминает, что правовой статус криптовалют в России не определен.

«Предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену „виртуальных валют“ на рубли и иностранную валюту рассматривается как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», — указали в сообщении.

Об установке терминалов, продающих криптовалюту, прокуратура узнала из СМИ. 7 ноября «Татар-информ» сообщало, что в Казани установили два банкомата, в которых можно обменять криптовалюту на рубли.