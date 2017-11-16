Мединский назвал анекдотом список «нецелесообразных» участников Петербургского культурного форума

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что информация о «черном списке» деятелей культуры на шестом Санкт-Петербургском международном культурном форуме выглядит как «анекдот». Об этом сообщает «Дождь».

«Там ограничения — Андрей Могучий, мной назначенный директором Большого драматического театра и переназначенный, после этого обладатель „Золотой маски“, которую финансирует министерство культуры, и ведущий здесь [худрук Малого драматического театра] Лев Додин», — сказал Мединский.

По его словам, Додину, который ставит спектакль в рамках форума, строят уже второй театр и это «самая большая стройка в Петербурге».

«Там на бланке министерства какие-то пометки от руки. Вы серьезно думаете, что это правда?» — отметил Мединский.

Накануне издание Colta опубликовало документ за подписью первого заместителя министра культуры России Владимира Аристархова, в котором говорится о нецелесообразности приглашения на Петербургский международный культурный форум нескольких театральных режиссеров.

В списке также упоминаются художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, основатель Школы драматического искусства Анатолий Васильев, арт-директор фестиваля NET и заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский.

В первом списке, который опубликовал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, были указаны 12 имен, в частности, писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус, кинокритик Андрей Плахов, режиссеры Кристоф Марталер и Александр Сокуров.

Петербургский международный культурный форум проходит 16—19 ноября.