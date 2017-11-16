Россия решила возобновить гуманитарную помощь Ливии

Россия окажет гуманитарную помощь проживающим на юге Ливии племенам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу российской контактной группы по внутриливийсикому урегулированию при МИДе Льва Деньгова.

По его словам, особенно тяжелой является ситуация с доступом к продовольствию и медикаментам на юге страны в оазисе Убари, городах Сабха и Марзук.

«Мы видим, что им нужны даже самые базовые лекарственные препараты для лечения простуды, заболеваний, связанных с сердечной недостаточностью; требуется инсулин, катетеры, перевязочные материалы и многое другое», — сказал Деньгов.

Он уточнил, что с просьбой помочь в разрешении гуманитарного кризиса старейшины племен, населяющих Убари, обратились к российской контактной группе.

Напомним, что Россия оказывала гуманитарную помощь Ливии в 2011 и 2012 годах. По последним оценкам ООН (на октябрь 2016 года), около 1,3 млн человек из 6,4 млн, населяющих Ливию, нуждаются в гуманитарной помощи.

В 2011 году Ливия после падения режима Муаммара Каддафи разделилась на два центра силы: международно признанное правительство Файеза Сарраджа в Триполи и базирующаяся в Тобруке Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара, контролирующая восточные регионы страны.

Конфликт между властями в Триполи и представителями южных племен обострился после того, как в Убари прошли выборы губернатора, а правительство Файеза Сарраджа их не признало.