В Москве вручили премию «Просветитель» авторам лучших научно-популярных книг

В Москве прошла церемония вручения премии «Просветитель», которую присуждают авторам лучших научно-популярных книг. Об этом сообщает «Дождь».

В номинации «Гуманитарные науки» жюри выбрало двух победителей: книги «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского» Александры Пиперски и «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах» Алены Козловой, Николая Михайлова, Ирины Островской и Ирины Щербаковой.

Дарья Варламова и Антона Зайниев стали лауреатами премии в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города».

В честь столетия русской революции оргкомитет «Просветителя» решил учредить специальную премию «ХХ/17», отмечающую работы о революции 1917 года. В этой номинации выиграл проект Михаила Зыгаря «1917. Свободная история».

Также были отмечены книга Леонида Млечина «Подлинная история революции или Стальной оратор, дремлющий в кобуре. Что происходило в России в 1917 году», а также курс Бориса Колоницкого для просветительского проекта «Arzamas» и проект «1917: Свободная История».

Победители премии получат по 400 тысяч рублей.

Премия «Просветитель» вручается с 2008 года. Она была учреждена фондом «Династия» Дмитрия Зимина, который прекратил деятельность в 2015 году после признания «иностранным агентом».

С 2016 года премию поддерживает Zimin Foundation.