В СБ ООН отвергли российский вариант резолюции по химатакам в Сирии

Члены Совета Безопасности ООН не поддержали проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химатак в Сирии, подготовленный Россией, Москва также заблокировала вариант предложенный Вашингтоном, сообщает РИА Новости.

Российский вариант набрал лишь четыре голоса из положенных девяти: помимо самой России, «за» проголосовали Боливия, Казахстан и Китай. Семь стран, в том числе США, Франция, Великобритания — «против». Египет, Сенегал, Эфиопия и Япония воздержались.

Американский проект резолюции набрал 11 голосов, однако против выступили Россия, которая наложила вето на документ, и Боливия, а Китай и Египет воздержались.

Постпред России при ООН Василий Небензя пояснил свое решение тем, что в основе американской версии заложена цель «поставить под сомнение роль России в политическом процессе сирийского урегулирования».

В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли призвала не доверять России, она также заявила, что Москва «убила совместный механизм расследования» химических атак в Сирии.

Мандат миссии ООН и организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химатак в Сирии истекает 17 ноября в полночь.

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Напомним, 4 апреля населенный пункт Хан Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб подвергся химической атаке. В результате атаки погибли около 80 человек, среди них есть дети. Правозащитники, работающие в зоне конфликта, возложили ответственность за атаку на сирийские власти.

Позже ОЗХО заявило, что Зарин или подобное запрещенное отравляющее вещество было использовано во время химической атаки. США обвинили власти Сирии в совершении химатаки, а Россию — в поддержке режима Башара Асада.