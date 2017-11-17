СМИ: российские телеканалы могут отказаться от показа Олимпиады-2018

Российские телеканалы «Первый» и «Россия 1» могут не показать Олимпийские игры в Южной Корее, если российскую сборную отстранят от участия в Олимпиаде-2018. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Собеседники газеты утверждают, что телеканалам не выгодно показывать игры без российских спортсменов, так как массовый зритель не будет их смотреть, а значит у каналов упадет доход от рекламы.

«Матч ТВ» может как отказаться от показа Олимпиады, так и нет, поскольку спортивный канал сможет собрать достаточные рейтинги без показа российских спортсменов.

«Российские власти могут принять политическое решение, что телеканалам нужно проигнорировать Игры, если к ним не допустят сборную», — пишет «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников. Однако другой собеседник газеты утверждает, что вопрос о трансляциях Игр пока не обсуждался.

16 ноября «Ведомостям» сообщили, что «Телеспорт» уже подписал контракты с «Первым» и ВГТРК, а также согласовал условия соглашения с «Газпром-медиа».

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Напомним, 16 ноября совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу и восстановить его в правах.

Такое решение ставит под угрозу участие российской сборной в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчане.