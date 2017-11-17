ЦБ отозвал лицензию у «Регионфинансбанка»

Центральный Банк России приостановил действие лицензии на осуществление банковских операций у ООО КБ «Регионфинансбанк». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

На основе чего было принято такое решение, регулятор не поясняет. Однако в сообщении уточняется, что лицензия отозвана с 17 ноября этого года.

На начало ноября, банк занимал 480 место в банковской системе России по величине активов. «Регионфинансбанк» не является участником системы страхования вкладов.

В прошлый раз Центральный Банк отзывал лицензию 14 ноября. Тогда права на осуществеление банковской деятельности лишилось кредитная организация АО НКО «Платежный Клиринговый Дом».