Юрий Лужков: отставка произошла из-за отказа поддержать Медведева на второй президентский срок

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал причиной своей отставки — отказ поддержать выдвижение Дмитрия Медведева на второй президентский срок. Об этом сообщает «Московский Комсомолец», который опубликовал части из новой автобиографической книги Лужкова.

Лужков утверждает, что в апреле 2010 года к нему приехал бизнесмен Борис Хаит. Он заявил Лужкову, что от него «ждут поддержки Медведева на следующих президентских выборах», и предупредил, что в случае отказа карьера Лужкова «будет не только окончена, но и последуют санкции».

На тот момент мэр Москвы Лужков «решительно отказался» от предложения, которое ему озвучил бизнесмен. Политик также заявил, что ему «ясно дали понять», что пора уходить накануне 9 мая.

«В 2010 году по телевидению показали колоннаду Большого театра, увешанную портретами Сталина. Та компьютерная картинка Сталина с Большим театром стала в один ряд с картинкой Петра с ногами Колумба», — написал Лужков.

Он также назвал события, которые были до момента и после его отставки «травлей», а именно претензии по поводу задымления Москвы, Черкизовского рынка, фильма «Москва в кепке» и так далее.

Напомним, в сентябре 2010 года бывший президент России Дмитрий Медведев подписал указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы» в связи с утратой доверия президента.

В марте 2015 года стало известно, что Лужков начал производство гречки в Калининградской области по просьбе губернатора региона Николая Цуканова из-за дефицита крупы.

Спустя два года, в августе 2017 года, Лужков объявил, что будет производить витаминный препарат рутин, укрепляющий кровеносные сосуды человека, на территории своего агрокомплекса в Калининградской области.