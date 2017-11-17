Овечкин назвал шуткой заявление создать Putin Team

Предложение создать движение под названием Putin Team было шуткой, заявил хоккеист Александр Овечкин в интервью The New York Times.

«Команда Путина — это команда Путина. Это (движение — прим. ред.) для людей, которые поддерживают страну, и в принципе это простая штука», — сказал Овечкин. Спортсмен также добавил, что идея создания Putin Team принадлежит ему.

О создании общественного движения Putin Team объявил нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

По словам спортсмена, он никогда не скрывал своего отношения к Путину и хочет объединиться вместе с единомышленниками.

Идея о создании Putin Team понравилась в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Овечкин — «очень успешный россиянин», который «очень высоко ценит» главу государства.

К движению присоединились многие знаменитости, в том числе включенный в зал славы НХЛ Павел Буре и игрок петербургского СКА Илья Ковальчук, губернаторы Тульской и Московской областей Алексей Дюмин (экс-адъютант Путина и игрок Ночной хоккейной лиги) и Андрей Воробьев, а также российские гимнастки.

Позже «Ведомости» со ссылкой на двоих близких к Кремлю источников сообщили, что идея о создании движения принадлежит компании «ИМА-консалтинг», а одобрение Кремля она получила уже после начала реализации.

Гендиректор компании Вартан Саркисов назвал эту информацию «неправдой». Газета утверждала, что движение может стать частью предвыборной компании Путина.