Суд приговорил генерала ФСО Лопырева к 10 годам колонии

Знаменский гарнизонный военный суд признал генерала Федеральной службы охраны Геннадия Лопырева виновным в получении взятки и приговорил к 10 годам колонии, сообщает Интерфакс.

По информации агентства, Лопырев не признал вину в получении взятки размером 6,3 млн рублей, защита намерена обжаловать приговор.

Суд также сохранил звание генерала Лопыреву, не стал лишать госнаград, решил вернуть все имущество, однако конфисковал 6 млн рублей, арестованных во время следствия.

Напомним, генерала Лопырева задержали в ходе внутренней проверки во время которой были выявлены «признаки серьезных нарушений действующего законодательства».

Дело Лопырева основано на двух эпизодах. Лопырева подозревали, что он брал взятки «за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ». По информации источников, при обыске у генерала нашли около 1 млрд рублей.