Илон Маск представил первый беспилотный электрический грузовик

Бизнесмен Илон Маск презентовал первый беспилотный грузовик Tesla, работающий на электрической батарее. Об этом написал в своем твиттере.

Во время презентации Маск заявил, что грузовик «взорвет мозг» «Тогда как обычные фуры имеют дизайн амбара, грузовик Tesla сконструирован как пуля», — сказал предприниматель.

По словам бизнесмена, грузовик может проехать 804 км без подзарядки. Маск также уверен, что на новых грузовиках можно будет ездить туда-обратно без подзарядки, так как обычная длина грузовых маршрутов равна 804 км.

Что касается цены, Маск уточнил, что работа дизельных фур стоит примерно 1,51 долларов, а доставка груза за каждую милю будет стоить 1,26 долларов. Производство грузовиков начнется в 2019 году.