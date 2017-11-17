Путину сообщили о неявке Сечина в суд

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в курсе того, что глава «Роснефти» Игорь Сечин дважды не явился в суд по делу бывшего министра Алексея Улюкаева, передает ТАСС.

Песков добавил, что это не входит в вопросы Кремля. По его словам, «здесь не может идти речи о личной позиции (главы государства)».

Накануне Игорь Сечин заявил, что готов явиться в суд для дачи показаний в случае согласования графика. «Я буду стремиться в полном объеме выполнять требования российского законодательства, но на этом этапе моя главная задача выполнить свои функциональные задачи в качестве президента "Роснефти"», — сказал Сечин.

Игорь Сечин дважды не являлся в суд, несмотря на повестки. Его вызвали в суд в третий раз. Заседание состоится 22 ноября.

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев ранее утверждал, что Сечин не получал повестку на 13 ноября. Однако «Почта России» подтвердила, что она была доставлена.

Напомним, Игорь Сечин утверждает, что Алексей Улюкаев вымогал у него 2 млн долларов за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть». В рамках оперативно-розыскных мероприятий Сечин передал деньги Улюкаеву. Бывший министр не признает свою вину, настаивая, что в отношении него была совершена провокация. Улюкаев называл показания Сечина и бывшего главы службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова «ложным доносом».