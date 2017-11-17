Госдеп США предупредил об угрозе терактов в Европе в праздники

Госдепартамент США предупредил американских туристов о повышенной угрозе терактов в Европе в период рождественских и новогодних праздников. По мнению американских дипломатов, террористы могут выбрать своей целью популярные туристические места.

В Госдепе напомнили о нападениях, которые произошли во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии. Также дипломаты особо отметили атаку в Берлине в декабре 2016 года, которая была совершена на рождественской ярмарке, и атаку в новогоднюю ночь в Стамбуле.

Напомним, 19 декабря 2016 года в Берлине грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате происшествия погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Позднее исполнителя теракта застрелили в Милане.

После произошедшего в Берлине власти США также предупреждали о возможных атаках сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России) в период новогодних праздников.

В новогоднюю ночь 1 января 2017 года в Стамбуле вооруженный боевик открыл стрельбу в ночном клубе Reina. В результате погибли 39 человек, еще 70 человек получили ранения. Большая часть погибших — иностранцы, в том числе гражданка России, 28-летняя Нурана Гасанова.