Правозащитники рассказали СК о новых пытках в полиции Нижнекамска

Правозащитная организация «Зона права» и Казанский правозащитный центр обратились к председателю следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Татарстану Павлу Николаеву с просьбой проверить информацию о четырех новых фактах пыток в полиции Нижнекамска. Эти сведения поступили к правозащитникам после суицида 22-летнего Ильназа Пиркина, вызвавшего широкий общественный резонанс. Обращение на имя Николаева есть в распоряжении «Новой газеты».

Один из инцидентов произошел в ноябре 2015 года. Оперативники задержали на улице и доставили в здание УМВД по Нижнекамскому району Александра Шабалина. В одном из кабинетов на втором этаже они около 40 минут затыкали его рот чьими-то грязными штанами, заламывали шею, наносили удары и требовали признаться в краже, говорится в документе. В этот же день оперативники вместе с сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обыскали квартиру Шабалина и «сразу нашли сверток с веществом растительного происхождения». Шабалин от действий оперативных работников стал инвалидом первой группы и потерял зрение.

В том же году было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ). В июне этого года дело было прекращено заместителем руководителя следственного отдела по Нижнекамску СУ СКР. А против Шабалина возбудили дело по статьям о даче ложных показаний (ст. 306, 307 УК РФ), по нему он был оправдан судом. Сейчас Шабалин отбывает наказание в исправительной колонии №19 по Татарстану — его осудили по статье о незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ).

В ноябре 2016 года, сообщают правозащитники, полицейские Нижнекамска в течение нескольких часов избивали Ильдара Камалеева, принуждая его признаться в нанесении побоев мужчине. «В ход пошли избиения руками и ногами, на голову был надет черный полиэтиленовый пакет, чтобы доставленный в полицию не мог дышать, а половая тряпка использовалась как кляп», — сообщают правозащитники. Они отмечают, что в избиении участвовал полицейский Ринат Ахметшин. Он не был фигурантом дела по пыткам Камалеева (которое сейчас прекращено), недавно его арестовали по подозрению в превышении полномочий по другому уголовному делу — по делу избитых Николая Удирякова и Владимира Тимофеева. «Новая газета» сообщала об этом 16 ноября.

В октябре 2016 года полицейские Нижнекамска выбивали признательные показания из Ильназа Юнусова. Оперативники надели на него наручники, пытались затолкать в рот тряпку, а потом заклеили рот скотчем и применили пытку «слоник» (в этом случае на голову человека надевают противогаз и перекрывают доступ воздуха, — ред.), а также угрожали засунуть карандаш с надетым на него презервативом в задний проход.

В ночь с 21 на 22 октября 2017 года возле одного из торговых центров сотрудники вневедомственной охраны задержали Виталия Зачетова по подозрению в мелком хулиганстве. Они надели на мужчину наручники и избили его. Он обратился с заявлением о преступлении в следственные органы.

«Указанные сообщения могут свидетельствовать о практике систематического нарушения прав человека сотрудниками полиции в Нижнекамске (почерк в случаях с Шабалиным и Камалеевым схожий — тряпка, кляп)», — отмечают правозащитники.

Напомним, СК по требованию прокуратуры возбудил уже три уголовных дела против полицейских — по статьям о превышении должностных полномочий с применением насилия и о злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме этого, возбуждены два уголовных дела о пытках покончившего с собой Ильназа Пиркина, а также избитых Николая Удирякова и Владимира Тимофеева (дела объединены в одно производство).

Правозащитники сообщали, что Пиркина пытали, требуя признаться в краже магнитолы из машины Николая Удирякова. После этого он покончил с собой. Перед суицидом мужчина записал видео, в котором рассказал о произошедшем. Затем полицейские в здании УМВД по Нижнекамску избили владельца магнитолы Удирякова и его друга Тимофеева, которые сообщили полиции о краже. От них, по словам правозащитников, требовали признаться в доведении до самоубийства Пиркина.

Случай Пиркина привлек внимание московский следователей, которые выехали в Нижнекамск. Была назначена служебная проверка в отношении полицейских Нижнекамского района. В результате уволили четверых человек, более 15-ти привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, уволили начальника УМВД по Нижнекамскому району, а заместителя начальника следственного управления УМВД России по Нижнекамскому району перевели на нижестоящую должность.