Стали известны сроки строительства «Марсианского города» в Дубае

Строительство города Mars Scientific City в Дубае, где будут имитироваться условия жизни на Марсе, будет завершено через 2,5 года. Об этом сообщил представитель космического агентства ОАЭ Мухаммед Нассер аль-Ахбаби, передает издание Khaleej Times.

Проект «Марсианского города» / Фото: Dubai Media Office

Отмечается, что при строительстве будут использованы инновационные технологии. В проекте появятся лаборатории по вопросам продуктов питания, энергии, воды, их сохранения, а также лаборатория, в которой будут проводиться исследования сельскохозяйственных культур.

Напомним, в конце сентября проект Mars Scientific City на заседании правительства представил принц Дубая, премьер-министр ОАЭ Мухаммед бин Рашид. Площадь «Марсианского города» должна составить более 176 тысяч квадратных метров. На реализацию проекта предполагается потратить 500 миллионов дирхамов (более 136,1 миллионов долларов).

По задумке авторов проекта, внутри «Марсианского города», который будет расположен в пустыне, будут проходить эксперименты по выращиванию растений в «марсианской атмосфере». Предполагается, что город должен будет «полностью» обеспечивать себя водой, энергией и продуктами питания.