Новая газета

В Москве неизвестный украл кабель спецсвязи

Общество

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Неизвестный украл кабель спецсвязи, который находился на территории воинской части, относящейся к ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на источник в столичном управлении МВД по Москве и собеседника в территориальном отделе полиции.

«В дежурную часть обратился сотрудник воинской части, расположенной на Новочеремушкинской улице, который сообщил о пропаже», — цитирует собеседника издание.

Как сообщил источник, кабель украли из телефонного колодца.

Материальный ущерб составил 360 тысяч рублей. Полиция завела уголовное дело по статье 158 УК России (кража).

Теги:
кража, фсб
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