Главным редактором «Новой газеты» избран Сергей Кожеуров

Сергей Кожеуров. Фото: «Новая газета»

Главным редактором «Новой газеты» стал Сергей Кожеуров. Он был выбран большинством сотрудников редакции на голосовании, которое состоялось 17 ноября. Процедура выборов прописана в уставе редакции и проходит раз в два года.

За пост главного редактора также боролись редактор отдела экономики и политики Кирилл Мартынов и шеф-редактор Алексей Полухин. За кандидатуру Кожеурова отдали свои голоса 92 сотрудника редакции «Новой».

«Я был первым главным редактором «Новой газеты». И моя задача в том, чтобы не стать последним», — сказал Кожеуров после оглашения результатов голосования.

Сергею Кожеурову 64 года, с 2000 года он занимает пост генерального директора «Новой газеты». Кожеуров стоял у истоков «Новой газеты» и был ее первым главным редактором до 1995 года, а затем был обозревателем и членом редакционной коллегии газеты.

До появления «Новой» Кожеуров работал в «Комсомольской правде» и до 1992 года был заместителем главного редактора газеты. После ухода из издания вместе с другими журналистами (Дмитрием Муратовым, Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым, Дмитрием Сабовым и другими) стал одним из основателей «Новой».

Ранее главный редактор газеты «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Муратов возглавлял газету в течение 22 лет.

«Я просил и убедил дорогую и любимую редакцию не предлагать меня на пост главного редактора на 2017–2019 годы. Я не ухожу. Разговоры про давление сверху или сбоку — абсолютная банальная неправда. Ее легко опровергнуть. Я остаюсь работать в газете председателем совета директоров и редакционного совета», — объяснил Муратов.