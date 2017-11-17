Главным редактором «Новой газеты» избран Сергей Кожеуров
«Новая газета»редакция
Главным редактором «Новой газеты» стал Сергей Кожеуров. Он был выбран большинством сотрудников редакции на голосовании, которое состоялось 17 ноября. Процедура выборов прописана в уставе редакции и проходит раз в два года.
За пост главного редактора также боролись редактор отдела экономики и политики Кирилл Мартынов и шеф-редактор Алексей Полухин. За кандидатуру Кожеурова отдали свои голоса 92 сотрудника редакции «Новой».
«Я был первым главным редактором «Новой газеты». И моя задача в том, чтобы не стать последним», — сказал Кожеуров после оглашения результатов голосования.
Сергею Кожеурову 64 года, с 2000 года он занимает пост генерального директора «Новой газеты». Кожеуров стоял у истоков «Новой газеты» и был ее первым главным редактором до 1995 года, а затем был обозревателем и членом редакционной коллегии газеты.
До появления «Новой» Кожеуров работал в «Комсомольской правде» и до 1992 года был заместителем главного редактора газеты. После ухода из издания вместе с другими журналистами (Дмитрием Муратовым, Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым, Дмитрием Сабовым и другими) стал одним из основателей «Новой».
Ранее главный редактор газеты «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Муратов возглавлял газету в течение 22 лет.
«Я просил и убедил дорогую и любимую редакцию не предлагать меня на пост главного редактора на 2017–2019 годы. Я не ухожу. Разговоры про давление сверху или сбоку — абсолютная банальная неправда. Ее легко опровергнуть. Я остаюсь работать в газете председателем совета директоров и редакционного совета», — объяснил Муратов.