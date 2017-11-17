В Вологде оправдали главу местного штаба Навального по делу об экстремизме

Грязовецкий районный суд Вологодской области оправдал по двум из трех статей активиста Евгения Доможирова, который возглавляет местный штаб Алексея Навального. Об этом сообщил его адвокат Виталий Черкасов.

Доможирова оправдали по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в отношении социальной группы «вологодские сотрудники полиции) и по части 2 статьи 128 УК (клевета в публичном выступлении).

Однако активиста признали виновным по статье 319 УК (оскорбление полицейского) и приговорили к 60 часам исправительных работ. Доможиров отрицал вину по всем статьям.

Адвокат Доможирова рассказал, что все доказательства обвинения строились на экспертных заключениях.

«Мы привлекли к делу более титулованных специалистов, которые дали пояснения, расходившиеся с заключениями из материалов уголовного дела», — сказал он.

Черкасов уточнил, что на Доможирова было совершено большое количество покушений: в него, в честности, стреляли из травматического пистолета и поджигали его автомобили.

В связи с этим отказ Доможирова пустить ночью в дом, где находились его дети, жена и мать, людей, которые представились полицейскими, и использование в их адрес бранных слов нельзя рассматривать как оскорбление сотрудников полиции, считает адвокат.

По словам Черкасова, суд отказался полностью оправдывать активиста так как в России менее 1% оправдательных приговоров. К тому же, добавил авдовокат, на местном уровне Доможиров — серьезный раздражитель для чиновников.

«Он регулярно уличает их в коррупции, поэтому Доможирова пытаются заставить замолчать», — сказал Черкасов.

Специально для СМИ, интернет-ресурсов и других заинтересованных лиц объясняю все подробно о своём уголовном деле https://t.co/i7YVxFnSEO — Евгений Доможиров (@Domozhiroff) November 9, 2017

Напомним, что в 2016 году Доможиров обвинил прокурора Вологодской области в покровительстве местной предпринимательнице. Она обратились в полицию с заявлением о клевете. Когда к активисту с обыском пришла полиция, он в грубой форме отказался пускать сотрудников правоохранительных органов в дом.

Ранее на мать активиста, 68-летниию Галину Доможирову завели уголовное дело по статье об оскорблении сотрудника полиции. Ее приговорили к штрафу в 6 тысяч рублей.