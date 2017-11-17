ВГТРК не будет транслировать ОИ-2018 в случае неучастия российской сборной

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) заявила, что не будет транслировать Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане (Южная Корея), если в них не примет участие российская сборная. Об этом сообщает «Р-спорт».

«Если российская сборная будет отстранена от Олимпиады в Пхенчхане, то ВГТРК не станет транслировать Игры», — рассказали агентству в пресс-службе холдинга.

Ранее источники газеты «Ведомости» сообщили, что центральные российские телеканалы («Первый» и «Россия 1»), скорее всего, откажутся от трансляций ОИ-2018 из Пхенчхана в случае отстранения от Олимпиады российской сборной. По словам собеседников газеты, телеканалам не выгодно показывать игры без российских спортсменов, так как массовый зритель не будет их смотреть, а значит у каналов упадет доход от рекламы.

При этом источники отмечали, что спортивный телеканал «Матч ТВ» может как отказаться от показа Олимпиады, так и нет, поскольку канал сможет собрать достаточные рейтинги без показа российских спортсменов.

16 ноября совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу и восстановить его в правах. Эксперты отмечали, что такое решение может поставить под угрозу участие российской сборной в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчане.

В то же время министр спорта России Павел Колобков не считает, что решение WADA влияет на участие сборной России в ОИ-2018.

Напомним, расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в декабре 2016 года.

В результате Паралимпийская сборная России была отстранена от участия в Играх в 2016 году. Олимпиаду из-за обвинений в допинге пропустили сборные России по легкой и тяжелой атлетике.