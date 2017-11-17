Госдума разрешила авиакомпаниям составлять «черные списки» пассажиров

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, разрешающий авиакомпаниям составлять «черные списки» и отказывать попавшим в них пассажирам в перевозке. Соответствующая поправка будет внесена в статью №786 Гражданского кодекса.

Кроме того, вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Теперь авиаперевозчику будет направляться копия протокола о «невыполнении лицом, находящимся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

Госдума одобрила законопроект во втором чтении 11 ноября. Первое чтение состоялось 12 июля.

В июне крупнейшая российская авиакомпания — «Аэрофлот» — предложила разрешить авиаперевозчикам составлять «черные списки» пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке. Гендиректор компании Виталий Савельев говорил, что на борту необходимо держать средства сдерживания, в том числе пластиковые наручники, и ужесточить ответственность за хулиганство.

«Мы считаем, что надо ввести уголовное наказание в случае нанесения телесных повреждений. Реальное уголовное наказание. Сроки пусть определяет законодательство», — говорил Савельев.

В Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин поддержал Савельева. «Я поддержу Ваше предложение, давно пора было это сделать», — приводила его слова пресс-служба.

В марте 2015 года РБК со ссылкой на компанию сообщал, что в 2014 году «Аэрофлот» внес в черный список около 2,5 тыс. пассажиров. Всего в 2014 году компания зарегистрировала более семи тысяч нарушений со стороны пассажиров.

Российские авиаперевозчики просили значительно повысить штрафы за дебоши на борту самолетов и ввести «черные списки» пассажиров еще в 2013 году.