Министр образования рассказала о порядке выселения студентов из общежитий на время ЧМ-2018

Начиная с мая студенты будут освобождать общежития для того, чтобы в них поселились сотрудники правоохранительных органов. Они будут обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева, сообщает ТАСС.

«Все согласовано. Будут изменены программные планы [для этих студентов], они уже сверстаны. Но учеба для них начнется как обычно, с 1 сентября», — сказала Васильева.

Она добавила, что проведение мирового первенства в России — это «очень здорово».

«Вот этот шум [о выселении студентов из общежитий] непонятно откуда, я бы наоборот радовалась, лето „начнется“ раньше», — заключила министр.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что не будут принудительно выселять студентов из общежитий на время турнира, а также пообещали, что процесс размещения сотрудников правоохранительных органов «будет проходить в максимально комфортных условиях для оставшихся на летний период студентов».

Напомним, что Минобрнауки рекомендовало университетам в крупных городах страны выселить студентов из общежитий перед началом чемпионата мира по футболу, чтобы их места заняли сотрудники Росгвардии и полиции.

Глава Российского студенческого союза (РСС) Василий Михайлов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву, указав на нарушения и незаконность принудительного выселения студентов из общежитий.

Чемпионат мира начнется 14 июня. Матчи пройдут в 11 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске.