Против генпрокурора Украины начали расследование по статье о незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование против генерального прокурора страны Юрия Луценко по статье о незаконном обогащении. Об этом «Украинской правде» рассказал пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

Представитель ведомства уточнила, что дело было возбуждено по части 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины по решению Соломенского районного суда Киева.

При этом бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин утверждает, что дело возбуждено по его обращению. Об этом Кузьмин написал в фейсбуке, приложив к своему посту письмо от НАБУ, где ему сообщают об открытии уголовного производства.

По словам Кузьмина, это уже пятое дело, возбужденное против Луценко, по его заявлениям.

В июле украинские СМИ сообщали, что в отношении генпрокурора Украины Юрия Луценко начали расследование в связи с подозрением в уклонении от уплаты налогов, а в сентябре против генпрокурора страны

возбудили дисциплинарное дело из-за его сообщений в Facebook.