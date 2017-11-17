Винодельня из расследования ФБК о Медведеве начала поставки в Россию

Тосканское винное хозяйство Fattoria della Aiola, которая фигурировала в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи Медведева», отправило первую партию вина в Россию — 500 бутылок. Об этом газете «Ведомости» сообщила член совета директоров винодельни Наталия Мейлунас. Эту информацию также подтвердил импортер — российская компания Winestria.

По данным издания, большая часть этой партии уже зарезервирована за покупателями, для свободной продажи будет доступно не более 100 бутылок. Вино из следующих поставок будет предлагаться ресторанам, винодельня заинтересована в поставках в HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг), винотеки, винные бутики. Если продажи пробной партии будут успешны, в дальнейшем на Россию может приходиться до 10% продаж, добавила она.

Всего винодельня выпускает 100 тыс. бутылок в год, они продаются в основном в Италии, а также в США, Германии, Японии. Хозяйству принадлежит 100 га, из которых 36 га занято виноградниками.

Винное хозяйство принадлежит Илье Елисееву, зампреду правления Газпромбанка и однокурснику премьер-министра Дмитрия Медведева. Ранее в интервью «Коммерсанту» он называл Fattoria della Aiola «собственной, сугубо частной инвестицией». По его словам, упоминание винодельни в фильме ФБК стало хорошей рекламой для нее. «Я теперь всерьез задумываюсь над экспортом нашего кьянти в Россию, а ведь всего пару лет назад и мечтать об этом не мог», — говорил он.

В начале марта ФБК опубликовал расследование «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев незаконно пользуется роскошными домами, яхтами, земельными участками и винодельнями. Среди прочего утверждалось, что Елисеев якобы управляет рядом активов в интересах премьера. После этого компания Fattoria della Aiola заявила, что никак не связана с Медведевым.