Количество отказов россиянам в гостевых визах США достигло максимума за последние 10 лет

Количество отказов россиянам в гостевых визах в США выросло до максимума за десять лет. Это следует из статистики, опубликованной Госдепом.

Так, доля отказов россиянам составляет 11,61% — то есть во въезде в США отказывают каждому десятому человеку. Это показатель самый высокий показатель за десять лет.

В 2007 году доля отказов в визах составляла 12,4%.

Больше всего США отказывают в гостевых визах жителям Федеративных штатов Микронезии и Западной Сахары (доля отказов — 100%), а также Кубы (77,17%) Афганистана (72,14%), Буркина-Фасо (75,74%), Бангладеш (60,88%), Армении (51.87%).

Реже всего отказывают заявителям из Сан-Марино, Лихтенштейна, Анголы и Марокко — доля отказов составляет 0%.

В конце сентября США решили ужесточить порядок выдачи повторных виз для желающих приехать в страну. Согласно новым правилам, иностранцы будут обязаны в течение трех месяцев пребывания на американской территории соблюдать все заявленные ими цели поездки.