МОК объявил дату решения по допуску российской сборной на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что 5 декабря примет решение об участии сборной России на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Вопрос участия российской сборной в Олимпиаде будет рассмотрен на заседании исполкома МОК, которое пройдет в Лозанне (Швейцария). Решение будет принято на основании работы двух комиссий МОК —

под управлением Самуэля Шмида и Дениса Освальда.

Как отмечают в МОК, первая комиссия занималась поиском доказательств существования в России государственной допинговой системы, а вторая расследовала данные о манипуляциях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи.

Отметим, что именно на основании предоставленных комиссией Освальда данных, МОК уже отстранила от Олимпиад шестерых российских лыжников — Максима Вылегжанина, Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Их признали виновными в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, что из-за этого решения Легков и Вылегжанин лишились олимпийских медалей, завоеванных в 2014 году на Играх в Сочи. Всего у сборной России отобрали четыре медали.

Напомним, 16 ноября совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу и восстановить его в правах. Совет WADA заявил, что российская сторона не выполнила предъявленные к ней требования.

Эксперты отмечали, что такое решение может поставить под угрозу участие российской сборной в ОИ-2018.

Расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в декабре 2016 года.