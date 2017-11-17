Главу штаба Навального в Иркутске арестовали на семь суток

Свердловский районный суд арестовал координатора штаба Алексея Навального в Иркутске Сергея Беспалова на семь суток, написал в фейсбуке адвокат штаба Вячеслав Иванец. Речь идет о встрече с Алексеем Навальным 4 ноября.

По данным Интерфакса, Беспалова признали виновным в организации несанкционированного митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Рассмотрение дела началось в 11:00 и длилось почти 10 часов.

«Судья дал девять суток ареста, а затем за каждого моего несовершеннолетнего ребенка скинул по одному дню. Итого получилось семь суток», — сказал Беспалов.

По аналогичной статье составили протокол на владельца иркутского мебельного центра «Москва» Дмитрия Толмачева. Причиной стало то, что бизнесмен предоставил задний двор центра для проведения встречи. По словам защитника, Толмачев арендовал помещение Беспалову для проведения частного закрытого мероприятия. При этом в полиции сочли, что мероприятие было публичным.