В Московской области запретили высаживать детей без билета из автобусов

ГУП «Мострансавто», которое обеспечивает автобусные перевозки на территории Московской области, запретило своим водителям и кондукторам высаживать несовершеннолетних пассажиров, не оплативших проезд. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия со ссылкой на генерального директора Мострансавто Владислава Мурашова, передает агенство «Москва».

«Требования покинуть транспортное средство со стороны водителя или кондуктора, особенно в вечернее и в холодное время года, могут привести к опасным ситуациям. Поэтому нами приняты меры по предотвращению таких фактов», — сказал Мурашов.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова попросила министра транспорта Максима Соколова запретить контролерам в общественном транспорте высаживать детей из-за отсутствия билетов.

Случаи, когда малолетних детей высаживали из общественного транспорта за безбилетный проезд, были зарегистрированы во многих городах России. Омбудсмен расценила такие действия как оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) либо как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

В январе этого года Минтранс подготовил поправки, запрещающие принудительно высаживать из общественного транспорта не оплативших проезд детей, которых не сопровождают совершеннолетние. В правилах указывалось, что оплатить проезд безбилетного пассажира обяжут родителей, которым передадут ребенка на конечно остановке.

Минэкономразвития заявило, что «в отсутствие возможности установления личности пассажиров, не достигших шестнадцати лет, указанные лица будут намеренно не оплачивать проезд», пользуясь тем, что их не могут высадить.